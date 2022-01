GF Vip, Federica Calemme: “Non sono presissima da Gianmaria” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il bacio dato a Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip 6 Federica Calemme si è confessata a proposito dei suoi sentimenti verso l’imprenditore. A quanto pare non sarebbe scoccata la scintilla tra Federica Calemme e l’ex fidanzato di Belen, Gianmaria Antinolfi. Al GF Vip 6 i due si sono scambiati un bacio appassionato ma poi, parlando con Giacomo Urtis, Federica Calemme si è lasciata sfuggire di non essere ancora presa dall’imprenditore: “Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il bacio dato aAntinolfi nella casa del GF Vip 6si è confessata a proposito dei suoi sentimenti verso l’imprenditore. A quanto pare non sarebbe scoccata la scintilla trae l’ex fidanzato di Belen,Antinolfi. Al GF Vip 6 i due siscambiati un bacio appassionato ma poi, parlando con Giacomo Urtis,si è lasciata sfuggire di non essere ancora presa dall’imprenditore: “Connonche dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la ...

