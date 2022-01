Due netturbini romani morti per Covid, l’Ama replica alle accuse: “Non c’è nesso con la raccolta rifiuti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’Ama Roma risponde ai sindacati e ad alcuni organi di stampa che avevano evocato lo spettro del contagio Covid sul lavoro per due netturbini morti recentemente. ”I due operatori ecologici che sono deceduti di recente per Covid-19 – comunica in una nota Ama S.p.A – erano malati da tempo (uno dei due da fine novembre) e avevano sicuramente contratto il virus tramite link familiare. Sempre da frequentazione e contatto con altre persone è derivato anche il contagio in altri casi di lavoratori Ama per fortuna in via di guarigione o guariti. Azzardare pertanto l’ipotesi, come ha fatto persino qualche rappresentante sindacale dando a questa tesi risonanza mediatica, che per quelle due morti ci possa essere una qualche connessione con l’aver raccolto i rifiuti, è un atto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Roma risponde ai sindacati e ad alcuni organi di stampa che avevano evocato lo spettro del contagiosul lavoro per duerecentemente. ”I due operatori ecologici che sono deceduti di recente per-19 – comunica in una nota Ama S.p.A – erano malati da tempo (uno dei due da fine novembre) e avevano sicuramente contratto il virus tramite link familiare. Sempre da frequentazione e contatto con altre persone è derivato anche il contagio in altri casi di lavoratori Ama per fortuna in via di guarigione o guariti. Azzardare pertanto l’ipotesi, come ha fatto persino qualche rappresentante sindacale dando a questa tesi risonanza mediatica, che per quelle dueci possa essere una qualche connessione con l’aver raccolto i, è un atto ...

