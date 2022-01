(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il serbo ammette l'intervista a "L'Equipe" da positivo e di aver mentito nel modulo d'ingresso per l'Australia MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novakfa mea culpa. In un lungo comunicato pubblicato ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Djokovic esce allo scoperto 'Ho commesso degli errori' - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Djokovic esce allo scoperto “Ho commesso degli errori” - - Italpress : Djokovic esce allo scoperto “Ho commesso degli errori” - FeliceRaimondo : A questo punto l'Australia, vista la falsa dichiarazione sui viaggi precedenti e la mancata vaccinazione, se vuole… - ChiranAngelgela : Bugie su bugie. Al di là di come andrà a finire questa faccenda, la reputazione di #Djokovic, almeno sotto il profi… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic esce

ora resta in attesa ma ribadisce che "è sempre un onore e un privilegio giocare gli Austrialian Open, voglio solo avere l'opportunità di competere contro i migliori giocatori del mondo ...In ogni caso speriamo che si arrivi al più presto a una decisione e si chiuda questa brutta vicenda, dalla qualemalein primis ma anche la Federtennis australiana, che ha fatto di ...Un viaggio a Marbella nei 14 giorni che hanno preceduto l’arrivo a Melbourne, un Pcr dal risultato controverso. Altri due capi d’accusa per Novak ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic fa mea culpa. In un lungo comunicato pubblicato sulla sua pagina Instagram, il tennista serbo cerca di f ...