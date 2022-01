Disastro arbitri in Coppa d'Africa, follia totale: fischio finale anticipato due volte (Di mercoledì 12 gennaio 2022) follia totale da parte dell'arbitro Janny Sikazwe durante la partita di Coppa d'Africa, Tunisia-Mali, terminata 0-1. Il direttore di gara ha anticipato il fischio finale di gara per ben due... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 12 gennaio 2022)da parte dell'arbitro Janny Sikazwe durante la partita did', Tunisia-Mali, terminata 0-1. Il direttore di gara haildi gara per ben due...

Advertising

Pall_Gonfiato : Disastro #arbitri in #Coppad'Africa, follia totale: fischio finale anticipato due volte - sonoiltuocoach : Senza errori arbitrali @GenoaCFC salvo. Lo so che i problemi sono altri eh…. è solo per curiosità. - Inter49970703 : @LucaMarelli72 Troppo elogiato da molti dopo una stagione normalissima non ha retto le pressioni . Totalmente in co… - Spartacus1967 : @Solano_56 @AIA_it Ma quanto sono scarsi gli arbitri italiani? Quanto sono impreparati? Quanta confusione c’è nell’… - quintinocavallo : @gaetpoli7 @pisto_gol che schifo mamma mia arbitri e Var disastro senza fine.. ma mai per alcune squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro arbitri Le quattro spine di Mou Il disastro andato in scena contro la Juventus ha inevitabilmente portato a galla le principali ... quello degli arbitri non può più essere l'unico alibi alle grandi difficoltà incontrate finora. A ...

Milan - Roma, ultimo scandalo. Ecco tutti gli arbitri che hanno fatto infuriare Mou È la prima occasione in cui Mourinho attacca gli arbitri in stagione: "Cercheremo di capire se si ... Un disastro. Due mesi dopo sarà lo stesso, con Chiffi. Getty Images Altri episodi ? Anche in altre ...

Disastro VAR e Arbitri: la classifica senza errori arbitrali, diversi match falsati 20ma giornata Il Pallone Gonfiato Le quattro spine di Mou Le quattro spine di Mou - Il Tempo - I nodi sono venuti al pettine. Il disastro andato in scena contro la Juventus ha inevitabilmente por... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Rom ...

Ilandato in scena contro la Juventus ha inevitabilmente portato a galla le principali ... quello deglinon può più essere l'unico alibi alle grandi difficoltà incontrate finora. A ...È la prima occasione in cui Mourinho attacca gliin stagione: "Cercheremo di capire se si ... Un. Due mesi dopo sarà lo stesso, con Chiffi. Getty Images Altri episodi ? Anche in altre ...Le quattro spine di Mou - Il Tempo - I nodi sono venuti al pettine. Il disastro andato in scena contro la Juventus ha inevitabilmente por... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Rom ...