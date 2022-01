Covid: Ema, antivirali sono efficaci contro Omicron (Di mercoledì 12 gennaio 2022) antivirali orali come Paxlovid e, per via endovenosa, come il Remdesivir "mantengono la loro efficacia contro Omicron e possono aiutare a limitare il carico di malattia associato a questa variante". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)orali come Paxlovid e, per via endovenosa, come il Remdesivir "mantengono la loroe posaiutare a limitare il carico di malattia associato a questa variante". ...

