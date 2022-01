Coppa d’Africa, caos in Tunisia-Mali: l’arbitro fischia la fine all’86’ (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ successo di tutto a Limbe, sede della partita tra Tunisia e Mali in Coppa d’Africa. Un rigore di Konè ha deciso la contesa a favore di Haidara e compagni, mentre l’errore dal dischetto di Khazri ha condannato la Tunisia ad un finale di gara in salita. Non è bastato neanche il rosso ad El Bilal nel finale. Ma nessuno di questi è l’episodio più assurdo dei 90?. O meglio degli 89 minuti visto che l’arbitro del match l’ha combinata davvero grossa. Prima ha fischiato la fine all’86’, tra le proteste delle panchine. Poi, dopo aver capito l’errore, ha fatto giocare ma ha nuovamente fermato il gioco, stavolta con un triplice fischio definitivo, poco prima del 90?. Senza recupero in una partita spezzettata tra interventi var e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ successo di tutto a Limbe, sede della partita train. Un rigore di Konè ha deciso la contesa a favore di Haidara e compagni, mentre l’errore dal dischetto di Khazri ha condannato laad un finale di gara in salita. Non è bastato neanche il rosso ad El Bilal nel finale. Ma nessuno di questi è l’episodio più assurdo dei 90?. O meglio degli 89 minuti visto chedel match l’ha combinata davvero grossa. Prima hato la, tra le proteste delle panchine. Poi, dopo aver capito l’errore, ha fatto giocare ma ha nuovamente fermato il gioco, stavolta con un triplice fischio definitivo, poco prima del 90?. Senza recupero in una partita spezzettata tra interventi var e ...

