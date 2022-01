Carabinieri: cambio al vertice del Comando interregionale 'Culqualber', arriva il gen. Galletta (2) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - Infine il Comandante Generale dell'Arma, Generale Luzi, dopo avere rivolto il pensiero ai caduti ed ai loro familiari, al di là dei rilevanti risultati operativi conseguiti, ha evidenziato come, in questo periodo particolarmente difficile sotto il profilo sanitario, economico e sociale, che costituisce un emergenza che sta mettendo a dura prova l'intera comunità Nazionale, l'Arma dei Carabinieri è ancora una volta protagonista nel garantire, insieme con sicurezza e legalità, il rispetto delle misure a tutela della salute pubblica e soprattutto nell'assistere le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, tanto più nelle regioni del Sud. La vicinanza, la prossimità e la disponibilità al cittadino profuse quotidianamente dai Carabinieri hanno evidenziato il senso di appartenenza, quale espressione della diffusa adesione ai valori che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - Infine il Comandante Generale dell'Arma, Generale Luzi, dopo avere rivolto il pensiero ai caduti ed ai loro familiari, al di là dei rilevanti risultati operativi conseguiti, ha evidenziato come, in questo periodo particolarmente difficile sotto il profilo sanitario, economico e sociale, che costituisce un emergenza che sta mettendo a dura prova l'intera comunità Nazionale, l'Arma deiè ancora una volta protagonista nel garantire, insieme con sicurezza e legalità, il rispetto delle misure a tutela della salute pubblica e soprattutto nell'assistere le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, tanto più nelle regioni del Sud. La vicinanza, la prossimità e la disponibilità al cittadino profuse quotidianamente daihanno evidenziato il senso di appartenenza, quale espressione della diffusa adesione ai valori che ...

