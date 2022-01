Calciomercato Palermo, idea Mazzini per la porta? Pelagotti è in scadenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le ultime circa un possibile interessamento del Palermo per Stefano Mazzini, estremo difensore classe 1998 di proprietà dell’Atalanta Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le ultime circa un possibile interessamento delper Stefano, estremo difensore classe 1998 di proprietà dell’Atalanta

Mediagol : Calciomercato Palermo, idea Mazzini per la porta? Pelagotti è in scadenza - asr_palermo : RT @Fil_Biafora: Volo Oporto-Roma prenotato: #SergioOliveira sbarcherà domani alle 11.25 all’aeroporto di Ciampino per svolgere le visite m… - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Calciomercato Pescara, forte interesse del Palermo per Frascatore e Nzita - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Calciomercato Pescara, forte interesse del Palermo per Frascatore e Nzita - Mediagol : Calciomercato Spal: riflessioni in corso per il terzino del Palermo Almici? Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Foschi: 'Juve, aspetta Kulusevski. Quella volta che il Verona non prese Ibra...' "Non toccate Dybala. E Kulusevski dimostrerà che vale Chiesa". Rino Foschi va di getto, come sempre. L'uomo che ha lanciato 6 campioni del mondo del 2006 e ha costruito il più bel Palermo di Zamparini è da qualche tempo ai box: "L'esperienza serve, come la passione. E io ho un bel gruppo di lavoro, il mio tesoro". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e ...

Palermo in campo in vista della ripresa, sfuma l'idea Iemmello Sul fronte calciomercato, oltre al Palermo, è forte l'interesse del Siena per provare ad ingaggiare il regista del Pescara Mirko Valdifiori. Il club abruzzese sta provando a puntellare il centrocampo ...

Calciomercato Palermo, idea Mazzini per la porta? Pelagotti è in scadenza Mediagol.it Calciomercato Palermo, idea Mazzini per la porta? Pelagotti è in scadenza Quest’anno, invece, complice un infortunio, ha fatto spesso la spola tra panchina e tribuna. Al Palermo, però, serve un slot dato l'acquisto di Mattia Felici che ha, di fatto, bloccato temporaneamente ...

Foschi: "Dybala? E' tra i migliori in Europa, la Juve sbaglia a mollarlo" Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Rino Foschi, ex dirigente, tra le altre, del Palermo, parla di Paulo Dybala, e della possibilità che la Juventus non gli rinnovi ...

