Bonus pubblicità 2022: i requisiti e come ottenerlo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bonus pubblicità 2022 Nel Decreto Sostegni bis è presenta un incentivo per i titolari di impianti pubblicitari per l'affissione di manifesti commerciali: tutti i dettagli Cartelli pubblicitari (Fonte: Pixabay)Il Governo ha introdotto nel Decreto Sostegni bis un Bonus per i manifesti pubblicitari, sotto forma di credito d'imposta. I fondi stanziati sono pari a 20 milioni di euro necessari per aiutare il mercato della pubblicità, che ha subito recentemente una profonda crisi. Potranno beneficiare di tale incentivo i titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno pagato il canone patrimoniale nel 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Il canone unico patrimoniale riunisce le tasse che precedentemente ...

