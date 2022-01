Bollettino Covid Lazio, calano contagi e decessi ma aumentano i ricoveri (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bollettino Covid, parla D’Amato: “Oggi nel Lazio su un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno. Raggiunta la quota delle 2,6 milioni di dosi booster effettuate, più di un adulto su due ha fatto la dose booster. Oltre 85 mila sono le dosi nella fascia 5-11 anni. Ieri record di vaccini, oltre 70 mila le somministrazioni, il 28% in più rispetto al target commissariale, in una settimana sono state fatte oltre 120 mila somministrazioni del target.” Leggi anche: Roma, Covid e raccolta rifiuti non sicura? Morti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022), parla D’Amato: “Oggi nelsu un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i(-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno. Raggiunta la quota delle 2,6 milioni di dosi booster effettuate, più di un adulto su due ha fatto la dose booster. Oltre 85 mila sono le dosi nella fascia 5-11 anni. Ieri record di vaccini, oltre 70 mila le somministrazioni, il 28% in più rispetto al target commissariale, in una settimana sono state fatte oltre 120 mila somministrazioni del target.” Leggi anche: Roma,e raccolta rifiuti non sicura? Morti ...

