Barcellona | accordo trovato con un giocatore del Real Madrid

Advertising

Kingfisher_888 : @motamanet Si ma su quello sono ben d’accordo, però nemmeno fregarsene ampiamente come fatto con il Chelsea… ricord… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, “accordo trovato” | Addio Serie A - serieAnews_com : ?? Eduardo Inda non ha dubbi: '#Xavi ha parlato con #Isco, il giocatore ha un accordo con il #Barcellona' ?? - aldo_liguori : @FBiasin Biasin capisco che per campare devi scrivere stronzate....ma almeno scrivile giuste. È morata che vuole an… - chiar4allegro : RT @Angela11215675: Anche la nonna di Barcellona ha benedetto Sangio e Giulia quindi possiamo organizzare il matrimonio no ??????????????? nonna e… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona accordo

Calciomercato Juventus, Milan e Real Madrid ko: sembra essere pronto unimminente già nelle prossime settimane La Juventus, secondo le notizie riportate da ... ma anche quella del, ...L'Inter sfida il Milan per Bremer e mette in stand - by Ginter. Il Napoli cerca l'con il terzino Mandava per giugno. Oliveira arriva a Roma, Villar e Borja Mayoral tornano in ...-0 - ...L’avventura al Real Madrid di Isco sembra ormai vicina alla sua conclusione. Il trequartista spagnolo non rinnoverà con i Blancos e secondo quanto riportato da El Chiringuito ha raggiunto un accordo c ...El Clasico in Arabia Saudita: tra qualche anno non farà più notizia. Stasera Barcellona-Real Madrid inaugura infatti allo stadio King Fahd di Riyad – 68.752 spettatori la ...