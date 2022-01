Ancora freddo, ma fino a quando? Il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni (e settimane) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Italia è nella morsa del gelo, con freddo quasi ovunque, maltempo e nevicate anche sotto i 500 metri. Tuttavia, stando a quanto affermato dai vari siti meteo, sembra che questa situazione non sia destinata a durare Ancora per molto. L’afflusso di aria fredda di origine artica continuerà ad interessare il nostro Paese per tutta la giornata odierna: pertanto, anche in serata assisteremo ad un tempo instabile, specialmente nei rilievi adriatici e sulle zone interne della Calabria. LEGGI ANCHE => Meteo capodanno, cosa aspettarci per l’inizio di 2022 (e la fine del 2021)? Sempre secondo le previsioni, questo vortice di aria fredda porterà ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle regioni di Marche, Abruzzo e Umbria, con lento ma progressivo spostamento verso la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Italia è nella morsa del gelo, conquasi ovunque, male nevicate anche sotto i 500 metri. Tuttavia, stando a quanto affermato dai vari siti meteo, sembra che questa situazione non sia destinata a durareper molto. L’afflusso di aria fredda di origine artica continuerà ad interessare il nostro Paese per tutta la giornata odierna: pertanto, anche in serata assisteremo ad uninstabile, specialmente nei rilievi adriatici e sulle zone interne della Calabria. LEGGI ANCHE => Meteo capodanno, cosarci per l’inizio di 2022 (e la fine del 2021)? Sempre secondo le previsioni, questo vortice di aria fredda porterà ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle regioni di Marche, Abruzzo e Umbria, con lento ma progressivo spostamento verso la ...

