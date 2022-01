(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il gruppoha perfezionato l'accordo per l'acquisizione del 90% del capitale sociale diGas eSrl e disrl daEnergia Group. Con questa acquisizione continua il ...

Advertising

TV7Benevento : Alperia acquista Fintel gas e luce e Fintel reti... - fisco24_info : Alperia acquista Fintel gas e luce e Fintel reti: Il gruppo Alperia ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione de… - sulsitodisimone : Alperia acquista Fintel gas e luce e Fintel reti - italiaserait : Alperia acquista Fintel gas e luce e Fintel reti -

Ultime Notizie dalla rete : Alperia acquista

Adnkronos

Gli accordi prevedono anche la possibilità didi acquisire il restante 10% del capitale sociale delle due società nei prossimi 3 anni. Questa operazione conferma il ruolo dinel ...... una prestazione vincente per il Cassano, checosì i 2 punti 'della salvezza' portandosi ... Fasano (17), Brixen (14), Conversano (13), Sassari (13), Pressano (11),Merano (10), Sparer ...Roma, 12 gen. Il gruppo Alperia ha perfezionato l'accordo per l'acquisizione del 90% del capitale sociale di Fintel Gas e Luce Srl e di Fintel Reti srl da Finte ...Dopo la vittoria ottenuta a Innsbruck nel primo match del 2022, l’HCB Alto Adige Alperia si prepara a calcare per la prima volta nell’anno nuovo anche il ghiaccio di casa: […] ...