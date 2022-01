Alfonso Signorini racconta della cicatrice sull’occhio: “Mi hanno picchiato” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ una cicatrice che Alfonso Signorini ha da sempre ed è su Chi che spiega che risale al periodo in cui vendeva le enciclopedie porta a porta. Oggi è il direttore di un settimanale di gossip, conduce il Grande Fratello Vip ma ogni volta che tocca la cicatrice sull’occhio ricorda la strada fatta. Signorini frequentava l’università ma aveva bisogno di soldi, le lezioni private non gli bastavano, aveva bisogno di arrotondare. Ha iniziato a vendere porta a porta, gli avevano insegnato che doveva giocare d’attacco, che se aprivano la porta metà del lavoro era già fatto. Era a Milano, in tanti non aprivano, con altri era più semplice ma una volta gli è andata davvero malissimo. Alfonso Signorini racconta quando vendeva le enciclopedie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ unacheha da sempre ed è su Chi che spiega che risale al periodo in cui vendeva le enciclopedie porta a porta. Oggi è il direttore di un settimanale di gossip, conduce il Grande Fratello Vip ma ogni volta che tocca laricorda la strada fatta.frequentava l’università ma aveva bisogno di soldi, le lezioni private non gli bastavano, aveva bisogno di arrotondare. Ha iniziato a vendere porta a porta, gli avevano insegnato che doveva giocare d’attacco, che se aprivano la porta metà del lavoro era già fatto. Era a Milano, in tanti non aprivano, con altri era più semplice ma una volta gli è andata davvero malissimo.quando vendeva le enciclopedie ...

