Afghanistan | Rossomando Pd | ' aderisco a staffetta per donne afghane'

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "alladi solidarietà delle parlamentari per lein. Per non far scendere il silenzio sulla loro condizione, perché il drammatico ritorno a 20 anni fa su diritti e libertà si avvicina ogni giorno. Perché non possiamo tacere. #AfganeLibere". Così scrive sui social Anna, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd.

