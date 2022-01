Udinese | un altro caso Covid | salgono a 9 i calciatori positivi

(Di martedì 11 gennaio 2022): 9. Il comunicato della società friulana sulla situazione del gruppo squadraCalcio comunica che, all’esito dei nuovi test a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, un nuovo calciatore partecipante alla gara di domenica contro l’Atalanta è stato trovato positivo al-19. Come da norme e protocolli sono state allertate le autorità sanitarie competenti in materia. Sono, dunque, nove iattualmenteale in isolamento a cui si aggiungono tre membri dello staff. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questo il comunicato del club bianconero, che sottolinea come il calciatore abbia partecipato alla sfida dello scorso weekend contro l'Atalanta: 'Calcio comunica che, all'esito dei nuovi test ...Unelemento che potrebbe lasciare Formello è Manuel Lazzari : il ventottenne, già in partenza,...centrocampista brasiliano di proprietà dell' Everton e passato in Serie A con le maglie di...L'Udinese Calcio comunica che, all'esito dei nuovi test a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, un nuovo calciatore partecipante alla gara di domenica contro l'Atalanta è stato trovato positivo ...Aumentano i casi di giocatori positivi al Covid-19 nell'Udinese. Nella giornata di ieri il club friulano aveva fatto ricorso per l'irregolarità della gara contro l'Atalanta ed og ...