(Di martedì 11 gennaio 2022) . Gli Spurs pronti ad affondare per l’attaccante esterno Come riferisce ESPN ilsarebbe pronto ad affondare ilper Adama Traoré del Wolverhampton. L’esterno offensivo, che ha faticato in questo inizio stagione, è una esplicitadi. Sul piatto un’offerta di 24di euro da parte di Fabio Paratici che intanto lavora alle uscite di Tanguy Ndombele, Steven Bergwijn, Dele Alli e Matt Doherty. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #Tottenham ha in canna il primo colpo - divvuerre : @GiuseppeFalcao È lui il primo ad essere mediocre. Toglietevi l'immagine del Mourinho drl triplete, il Mourinho att… - Damianodanny1 : MOURINHO E’ BOLLITINHO? L’HARAKIRI CON JUVENTUS SU BANCO IMPUTATI “SPECIAL ONE” NONA SCONFITTA SU 21 PARTI… - MarcoLe86931402 : @FEND142 @marifcinter Al primo anno Conte, non si è qualificato agli ottavi e a questo punto aveva meno punti e più… - sportli26181512 : Conte e i fischi dei tifosi del Tottenham VIDEO: L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte commenta i fischi dei ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham primo

Unesempio: da Londra spingono perché l'Arsenal torni presto a puntare il brasiliano Arthur ... Restando a Londra, direzione nord: ildel dg Paratici non molla Kulusevski , malgrado con ...... condotto su un piccolo campione, ha rilevato che i bambini nati durante ilanno della ... Muhle R, Noble KG, Penn AA, Rodriguez C, Sania A, Silver WG, O'Reilly KC, Stockwell M,N, Welch ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Tottenham, primo colpo a 24 milioni: è una richiesta di Conte. Gli Spurs pronti ad affondare per l’attaccante esterno Come riferisce ESPN il Tottenham s ...Il prossimo club di Dusan Vlahovic sara' una squadra di Champions League, con Arsenal e Tottenham in prima fila per ingaggiare l'attaccante della Fiorentina. Il giocatore serbo e' uno dei pezzi pregia ...