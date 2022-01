Stava per andare a Siviglia, ora è il perno: ecco cosa ha dato Brozovic all'Inter dal 2015 a oggi (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale per sancire il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l'Inter. Il croato firmerà fino al 2026, confermandosi un elemento insostituibile della squadra di ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale per sancire il rinnovo di contratto di Marcelocon l'. Il croato firmerà fino al 2026, confermandosi un elemento insostituibile della squadra di ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che la campagna vaccinale stava andando a gonfie vele ed era ESTATE, 12 LUGLIO, quindi senza alcun rischio… - reportrai3 : Quante volte in un aeroporto alcune persone non avevano la faccia di chi stava per andare in vacanza. Valigie con d… - Antonio_Tajani : Yorgen Fenech, a processo per l'omicidio di #DaphneCaruanaGalizia, potrebbe ricevere risorse Ue per finanziare un g… - marcoriva76 : @FrancescaCphoto @Tractor220510 Ieri ho scritto che mi facevano pena .. dopo i commenti per la notizia che non stav… - giu_acmilan : Si stava negativizzando per me. -