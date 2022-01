Sharon Stone farà parte del cast di L' assistente di volo 2

(Di martedì 11 gennaio 2022) L'attricereciterà negli episodi di L'di2 e HBO Max ha condiviso i dettagli del suo ruolo. In L'di2, la seconda stagione della serie con star Kaley Cuoco, reciterà anche la star del cinema. HBO Max ha svelato il coinvolgimento dell'attrice rivelando che negli episodi avrà ladella madre di Cassie. Nel prossimo capitolo della storia raccontata in L'di- The Flight Attendant,sarà Lisa Bowden. La madre di Cassie non ha più un rapporto con la figlia. I priblemi di Cassie con l'alcol e la sua vita complicata hanno infatti fatto perdere la speranza e la pazienza della donna nei ...

Sharon Stone è entrata a far parte del cast della seconda stagione di The Flight Attendant . La star del cinema avrà un ruolo importante nello show targato HBO Max: quello di Lisa Bowden , la madre di Cassie. Nel cast della seconda stagione di The Flight Attendant ci sarà anche Sharon Stone con il ruolo della madre di Cassie ...