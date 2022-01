Roma, arrivano novità importanti su Zaniolo e Spinazzola! (Di martedì 11 gennaio 2022) Sky Sport fornisce importanti novità in merito agli indisponibili della Roma, in particolare grazie all’inviato Angelo Mangiante. Queste le parole del giornalista: -Zaniolo: “torna a disposizione Nicolò Zaniolo, mancato a Mourinho contro la Juve. Sarà a disposizione domenica per il Cagliari, da domani spingerà ancora di più in gruppo. Mourinho spera di avere Sergio Oliveira già col Cagliari”. Zaniolo Spinazzola FuzatoIl rientro di Spinazzola e la negatività di Fuzato -Fuzato: “In tema assenti e ritorni: si è negativizzato Fuzato, rimane fuori un solo giocatore positivo oggi al Covid-19, ufficializzato dal club. Non facciamo il nome perché non è ancora stato comunicato”. -Spinazzola: Spinazzola? Ci sarà una ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Sky Sport forniscein merito agli indisponibili della, in particolare grazie all’inviato Angelo Mangiante. Queste le parole del giornalista: -: “torna a disposizione Nicolò, mancato a Mourinho contro la Juve. Sarà a disposizione domenica per il Cagliari, da domani spingerà ancora di più in gruppo. Mourinho spera di avere Sergio Oliveira già col Cagliari”.Spinazzola FuzatoIl rientro di Spinazzola e la negatività di Fuzato -Fuzato: “In tema assenti e ritorni: si è negativizzato Fuzato, rimane fuori un solo giocatore positivo oggi al Covid-19, ufficializzato dal club. Non facciamo il nome perché non è ancora stato comunicato”. -Spinazzola: Spinazzola? Ci sarà una ...

