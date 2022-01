Richard Clarida si dimette a seguito di uno scandalo per Insider Trading

franckreporter : @VitoLops considerate le dimissioni di ieri di Richard Clarida di un membro del board della Fed potremmo aspettarci un ulteriore rialzo - Vision_Forex : Scandalo FED, il protagonista è Richard Clarida (vicepresidente della Federal Reserve) ?? Guarda il video:… - qgiovi : Il vicepresidente della Federal Reserve Richard Clarida si dimetterà presto in seguito alle rivelazioni sulle sue n… - actarus1070 : ??Il vicepresidente della Federal Reserve Richard Clarida si dimetterà presto in seguito alle rivelazioni sulle sue… -

Movimentò grosse somme di denaro prima che la Federal Reserve emettesse le misure pandemiche. Terza uscita di scena illustre nella banca centrale, vicepresidente della Federal Reserve, si dimette dopo essere stato messo sotto accusa per le operazioni di trading effettuate all'inizio della pandemia. La banca centrale statunitense ...Il governatore Lael Brainard sarà ascoltato giovedì per la carica di vicepresidente della Fed, succedendo ache si dimetterà venerdì, due settimane prima del previsto.Fed policymaker Richard Clarida announced on Monday that he would resign from his post as Vice Chairman of the FOMC on Friday, two weeks before his term on the central bank's board of governors had ...Chair Jerome Powell is up for renomination to lead a central bank with a slate of new appointees. Bond traders should focus squarely on him, not the other shifting seats.