Preferita del Grande Fratello Vip: chi è stata tra Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo? La puntata di ieri del reality vedeva in sospeso un televoto con protagoniste tre donne. Il risultato ha spiazzato in tanti, sia dentro che fuori la Casa. Preferita del Grande Fratello Vip: la spunta Nathaly Caldonazzo

bbut1973 : È molto chiaro che il televoto si divide tra fan e haters di Sole. Ma cari haters... salvate almeno la grande donna… - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Preferita Grande Fratello Vip: percentuali clamorose e nominati #gfvip - blogtivvu : Preferita Grande Fratello Vip: percentuali clamorose e nominati #gfvip - Pessiolino : RT @Fabb69309102: CAMPAGNA ELETTORALE PER FARMI ANDARE VIA per una volta che non è stata la preferita che ridere la grande donna giocatrice… - Fabb69309102 : CAMPAGNA ELETTORALE PER FARMI ANDARE VIA per una volta che non è stata la preferita che ridere la grande donna giocatrice #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Preferita Grande Soleil Sorge abbandona il GF Vip? 'Non ce la faccio più'/ Crisi dopo il televoto Soleil Sorge battuta da Nathaly Caldonazzo Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip . L'influencer è sempre stata la preferita del pubblico ogni volta che è finita al televoto. Ma ieri sera qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno preferito Nathaly Caldonazzo ...

