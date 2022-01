Piacenza | quattro ragazzi trovati morti in un’auto nel fiume Trebbia Le prime ipotesi sull’accaduto

(Di martedì 11 gennaio 2022)con a bordo 4di circa 20 anni è stata ritrovata nelin provincia di. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sul posto sono giunti soccorritori del 118, carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori. Al momento sono in corso le indagini in merito all’accaduto ma gli inquirenti avrebbero già una prima pista. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati il comandante provinciale dei Carabinieri Abrate, i carabinieri delle stazioni di Borgonovo e San Nicolò, il comandante della polizia locale della ValPaolo Costa. Succesivamente, intorno alle 12,30, sono arrivati ancora il capo della procura diGrazia Pradella e il sostituto Ornella Chicca e Filippo Zangrandi, sindaco di ...

