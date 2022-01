Papa Francesco a sorpresa in un negozio di dischi al Pantheon | gli donano musica classica

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - repubblica : L'insolita visita di papa Francesco: arriva a sorpresa in una Fiat 500 nel negozio di dischi al centro di Roma [di… - LaStampa : Roma, Papa Francesco entra a sorpresa nel negozio di dischi - CSpillmann : RT @vaticannews_it: #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentemente ri… - pasraicaldo : RT @repubblica: L'insolita visita di papa Francesco: arriva a sorpresa in una Fiat 500 nel negozio di dischi al centro di Roma [di Paolo Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

è un amante della musica . E se prima era solo una voce, adesso è certezza. Il pontefice sorprende ancora una volta con le sue comparsate nel centro di Roma e spunta in un negozio di ...Uscita a sorpresa didal Vaticano, questa sera, per recarsi nel centro di Roma, dove alle 19 è stato visto entrare in un negozio di dischi nei pressi del Pantheon . I titolari sono suoi amici di vecchia ...In uno scatto postato su Twitter Bergolio immortalato all’uscita di un rivenditore di cd e 33 giri in vinile in zona Pantheon ...L'uscita dal Vaticano per andare in un punto vendita vicino al Pantheon. L'amicizia con la proprietaria: frequentava il nostro negozio prima di diventare Papa ed è appassionato di musica ...