Omicron, chi è ricoverato in ospedale? Il 34 per cento è positivo al tampone ma ha altre malattie (Di martedì 11 gennaio 2022) La variante Omicron dilaga in tutta Europa e in Italia la curva dei contagi si mantiene alta, costantemente sopra i centomila casi al giorno. E risultano in aumento anche i ricoveri nei reparti... Leggi su ilmattino (Di martedì 11 gennaio 2022) La variantedilaga in tutta Europa e in Italia la curva dei contagi si mantiene alta, costantemente sopra imila casi al giorno. E risultano in aumento anche i ricoveri nei reparti...

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - Corriere : I medici napoletani: «Con Omicron situazione critica, misure drastiche o dovremo scegliere chi curare» - CarloCalenda : Omicron, inflazione, tensioni internazionali, ma cosa gliene importa a La Russa e co. Non riescono a presentare una… - anonimuscv19 : RT @Michele_Arnese: I virologi della Columbia University insieme ai colleghi sudafricani hanno dimostrato che omicron resiste non solo agli… - CeoBru : RT @Michele_Arnese: I virologi della Columbia University insieme ai colleghi sudafricani hanno dimostrato che omicron resiste non solo agli… -