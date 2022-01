"Non disse di avere l'Aids alla compagna e ne provocò la morte": condannato (Di martedì 11 gennaio 2022) Pur sapendo di avere contratto l'Hiv non lo avrebbe mai detto alla compagna, contagiata a sua volta e morta dopo anni senza avere potuto fare ricorso alle cure. Per questo un uomo di 57 anni è stato condannato in primo grado dalla Corte... Leggi su today (Di martedì 11 gennaio 2022) Pur sapendo dicontratto l'Hiv non lo avrebbe mai detto, contagiata a sua volta e morta dopo anni senzapotuto fare ricorso alle cure. Per questo un uomo di 57 anni è statoin primo grado dCorte...

Advertising

elio_vito : Era un anno fa, il #7gennaio 2021, quando Renzi disse: 'domani presentiamo un documento in cui c’è scritto: Mes sì… - Pietro_Otto : RT @DiamanteGiallo: #DraghiVattene criminale assassino #11gennaio mi son svegliata ancora più determinata di ieri sera e pronta ad urlare L… - Samu378 : RT @ILPREDICATORE2: Beh #draghi che dice che i problemi che abbiamo sono tutta colpa dei #novax mi ricorda tanto quando disse che il #green… - DiamanteGiallo : #DraghiVattene criminale assassino #11gennaio mi son svegliata ancora più determinata di ieri sera e pronta ad urla… - Toynagual40 : RT @DarioBallini: 'L'Europa non abbandoni il settore turistico italiano' Disse Susanna Ceccardi, dalla quarantena in Egitto dove ha preso… -