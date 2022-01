Musetti, problema alla spalla: forfait ad Adelaide. Mager al secondo turno (Di martedì 11 gennaio 2022) Un problema alla spalla destra costringe Lorenzo Musetti al forfait dal torneo di Adelaide 2. Il tennista di Carrara non è sceso in campo per la sfida contro il francese Benjamin Bonzi, che avanza ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Unspdestra costringe Lorenzoaldal torneo di2. Il tennista di Carrara non è sceso in campo per la sfida contro il francese Benjamin Bonzi, che avanza ...

Advertising

Gazzetta_it : Musetti, problema alla spalla: forfait ad Adelaide. Mager avanti - infoitsport : Atp Adelaide 2 2022: forfait di Musetti, problema alla spalla - Tomas1374 : RT @WeAreTennisITA: Problema fisico per Musetti ?? Ad Adelaide, Lorenzo Musetti si ritira dal match contro Bonzi per via di un problema all… - pietroscogna : ATP Adelaide 2, forfait di Musetti per un problema alla spalla. Mager agli ottavi - - qnazionale : ATP Adelaide 2, forfait di Musetti per un problema alla spalla. Mager agli ottavi- -