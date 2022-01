Morte di David Sassoli, il cordoglio del mondo politico e del giornalismo (Di martedì 11 gennaio 2022) . Tantissimi i messaggi su Twitter in suo ricordo Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di David Sassoli. Il presidente del Parlamento Europeo è morto la scorsa notte all’età di 65 anni per una grave compromissione del sistema immunitario. Leggi anche: David Sassoli È MORTO. IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO AVEVA 65 ANNI Luigi Di Maio su Twitter ha scritto: “Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. La Morte del presidente David Sassoli ci addolora profondamente. Un grande abbraccio alla sua famiglia”. Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. La Morte del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022) . Tantissimi i messaggi su Twitter in suo ricordo Sono tantissimi i messaggi diper la scomparsa di. Il presidente del Parlamento Europeo è morto la scorsa notte all’età di 65 anni per una grave compromissione del sistema immunitario. Leggi anche:È MORTO. IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO AVEVA 65 ANNI Luigi Di Maio su Twitter ha scritto: “Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. Ladel presidenteci addolora profondamente. Un grande abbraccio alla sua famiglia”. Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. Ladel ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - nzingaretti : La morte di David #Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo h… - libellula58 : RT @ignaziocorrao: Profondamente scosso per la morte del presidente del @Europarl_IT David #Sassoli, persona stimabile ed equilibrata. Ai f… - FerraroSilvana : RT @a_meluzzi: Di fronte alla morte di David Sassoli commozione e una duplice preghiera a Maria Vergine e Madre: per la sua anima già nella… -