Morte David Sassoli | denunciato un imprenditore No vax toscano Gli insulti nel video rimosso | «Dio vede e provvede»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 gennaio 2022) «Dioe prov»: un proverbio di uso comune, non fosse che questa volta è stato usato come insulto alla memoria di, il presidente del Parlamento europeo morto la scorsa notte dopo un lungo ricovero in un ospedale oncologico di Pordenone. A pronunciare frasi ingiuriose e ad esultare per ladel giornalista, in unpubblicato sui social, è stato Nicola Franzoni. Si tratta di undi Carrara, vicino agli ambienti No vax e No Green pass e agli ambienti della destra. L’uomo è statoper vilipendio da Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva. «Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un personaggio che ormai ha decisamente ...