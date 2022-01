L’Italia aspetta ancora l’ambasciatore Usa, ‘non escluso arrivo in primavera’ (Di martedì 11 gennaio 2022) ancora nessuna certezza sull’annuncio del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. L’Italia rimane al momento l’unico grande Paese dell’Unione europea per il quale la Casa Bianca, dopo il cambio di amministrazione, non ha ancora scelto un nome. Fonti del dipartimento di Stato interpellate dall’Adnkronos riferiscono che “non si esclude un arrivo in primavera”, ma che “tutto potrebbe assolutamente slittare”. I nomi? Al momento, fanno sapere le fonti Usa, nessuna indicazione certa. Dopo l’uscita di scena di Lewis Eisenberg, nominato da Donald Trump, a tenere le redini dell’ambasciata di via Veneto è l’incaricato d’Affari ad interim Thomas Smitham, che si è molto distinto, tra l’altro, nella gestione degli aiuti Usa alL’Italia, durante la prima fase della pandemia. E tuttavia, dopo la nomina lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022)nessuna certezza sull’annuncio del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Roma.rimane al momento l’unico grande Paese dell’Unione europea per il quale la Casa Bianca, dopo il cambio di amministrazione, non hascelto un nome. Fonti del dipartimento di Stato interpellate dall’Adnkronos riferiscono che “non si esclude unin primavera”, ma che “tutto potrebbe assolutamente slittare”. I nomi? Al momento, fanno sapere le fonti Usa, nessuna indicazione certa. Dopo l’uscita di scena di Lewis Eisenberg, nominato da Donald Trump, a tenere le redini dell’ambasciata di via Veneto è l’incaricato d’Affari ad interim Thomas Smitham, che si è molto distinto, tra l’altro, nella gestione degli aiuti Usa al, durante la prima fase della pandemia. E tuttavia, dopo la nomina lo ...

