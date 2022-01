Inter-Juventus | Allegri | “Gioca Perin | Szczesny non ha il green pass” E su Chiesa…

Advertising

GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - CB_Ignoranza : Arrivare pronti alla Supercoppa: lo stai facendo malissimo #Juventus #Inter #Supercoppa - forumJuventus : #InterJuve, domani ore 21. Formazioni GdS: 'Probabile 4-3-3 con il tridente Bernardeschi, Morata e Dybala. Allarme… - infoitsport : Inter-Juventus, Inzaghi: 'Supercoppa senza favoriti, conteranno solo le motivazioni' - YBah96 : RT @AnfetaMilan: La Gestapo rossonera sta facendo passare la Supercoppa contro la Juventus come un’Inter Salernitana qualsiasi. Sono fiero… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

All'è in arrivo Onana. Le danno fastidio queste notizie? Come vivrà il resto della stagione? 'Non mi crea fastidio, la competizione migliora. L'importante è avere fiducia in se stessi. Io ...Cifre che né il Milan, né l', né lasono oggi disposte a mettere sul piatto a gennaio e che fanno riflettere in negativo per giugno. E se per Bremer, che ieri ha letteralmente annullato ...SUPERCOPPA ITALIANA - Simone Inzaghi vincendo la Supercoppa Italiana può diventare il primo allenatore a battere per tre volte la Juventus in una finale di ... in bacheca il primo trofeo da tecnico ...Allegri. Inter-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. (Today.it) "Quando l'Inter non prende gol, difensori non prendono gol. I tuoi compagni di squadra dicono che con Mister ...