Il bollettino Covid di oggi 11 gennaio 2022 | boom di contagi in Veneto | Toscana e Piemonte

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - fisco24_info : Covid oggi Campania, 30mila nuovi contagi: bollettino 11 gennaio: I dati della Regione - giorgia13 : RT @disinformatico: @Agenzia_Ansa, scritto così sembra che 'sono 268' IN QUESTO MOMENTO. Secondo ISS sono 268 da inizio epidemia (https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

... "Sarebbe un'ottima idea far diventare settimanale ildei contagi, mi sembrerebbe ...della Fiaso dal quale emerge che circa il 34% dei pazienti positivi ricoverati non è malato di, ha ...Sotto accusa è in particolare la diffusione delquotidiano e la definizione di ...di Malattie infettive del San Martino di Genova c'è l'intero sistema di conteggio dei malati di: " Non ...Con 265.222 tamponi effettuati è di 45.555 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività al 17,1%. In crescita il numero di ricoverati in ...Covid, si va verso lo stop del bollettino quotidiano? L'appello di Bassetti sembra aver trovato dei sostenitori come il sottosegretario Costa ...