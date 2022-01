GF Vip | violazione del regolamento | arriva una squalifica? Ecco cosa è successo

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ormai la lite la fa di casa al Grande Fratello Vip, e l’ultima puntata di ieri 10 Gennaio 2022 non è stata da meno. Ieri sono finiti in nomination tre dei nomi della casa: Federica Calemme, una delle new entry da pocote, e le veterane Soleil Sorge e Carmen Russo, nella casa ormai dal 13 Settembre scorso. Sono successe molte cose durante la diretta di ieri: a Giucas Casella hanno fatto incontrare la moglie Valeria Perilli e Manuel Bortuzzo si è confrontato con Soleil Sorge. Sarebbe dovuta entrare nella casa la moglie di Alex Belli, Delia Duran, ma il suo ingresso nel reality è stato posticipato alla prossima settimana. LEGGI ANCHE => GF Vip, bacio hot nella notte: dopo la lite torna il sereno tra i due vipponi? Nathalie Caldonazzo si è guadagnata l’immunità grazie al voto dei telespettatori mentre Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano, ...