Draghi promette nuovi interventi contro caro bollette: ecco tempi e modalità (Di martedì 11 gennaio 2022) Il governo sta pensando di mettere altre risorse per alleviare le famiglie dal costo delle bollette, ma chi ha fatto profitti con la recente impennata del costo del gas e dell’energia deve “condividerli”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi in conferenza stampa, parlando di vari argomenti e dell’ultimo provvedimento anti-Covid. “La legge di bilancio ha già stanziato circa 3,5 miliardi per affrontare l’emergenza bollette nel primo trimestre. È previsto che vengano presi altri provvedimenti per affrontare l’emergenza bollette nei mesi a seguire”, ha annunciato Draghi. “La via del sostegno governativo è importante, ma non può essere l’unica. – ha rimarcato il Premier – Occorre chiedere a chi ha fatto grandissimi profitti dagli aumenti nel prezzo del gas di condividerli con il resto della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Il governo sta pensando di mettere altre risorse per alleviare le famiglie dal costo delle, ma chi ha fatto profitti con la recente impennata del costo del gas e dell’energia deve “condividerli”. Lo ha detto il Premier Marioin conferenza stampa, parlando di vari argomenti e dell’ultimo provvedimento anti-Covid. “La legge di bilancio ha già stanziato circa 3,5 miliardi per affrontare l’emergenzanel primo trimestre. È previsto che vengano presi altri provvedimenti per affrontare l’emergenzanei mesi a seguire”, ha annunciato. “La via del sostegno governativo è importante, ma non può essere l’unica. – ha rimarcato il Premier – Occorre chiedere a chi ha fatto grandissimi profitti dagli aumenti nel prezzo del gas di condividerli con il resto della ...

