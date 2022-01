Dipendenti no vax, Ikea in Uk pagherà solo il minimo legale a quelli che prendono il Covid. Citigroup pronta a licenziarli da fine mese (Di martedì 11 gennaio 2022) Diverse multinazionali annunciano una stretta nei confronti dei Dipendenti non vaccinati. La decisione più radicale è quella di Citigroup, che entro fine mese negli Usa procederà con i licenziamenti. Il gruppo svedese Ikea nel Regno Unito ha stabilito che d’ora in avanti verserà solo l’indennità minima legale di malattia ai suoi lavoratori non immunizzati che siano costretti a restare in isolamento dopo un contatto a rischio con un positivo, ossia 96,35 sterline a settimane (115 euro). “I collaboratori interamente vaccinati o che abbiano delle circostanze attenuanti” per non esserlo “saranno pienamente pagati in caso di isolamento”, ha confermato alla Bbc l’azienda, che nel Regno Unito conta circa 100mila impiegati. In base alle norme attuali di Londra, il confinamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Diverse multinazionali annunciano una stretta nei confronti deinon vaccinati. La decisione più radicale è quella di, che entronegli Usa procederà con i licenziamenti. Il gruppo svedesenel Regno Unito ha stabilito che d’ora in avanti verseràl’indennità minimadi malattia ai suoi lavoratori non immunizzati che siano costretti a restare in isolamento dopo un contatto a rischio con un positivo, ossia 96,35 sterline a settimane (115 euro). “I collaboratori interamente vaccinati o che abbiano delle circostanze attenuanti” per non esserlo “saranno pienamente pagati in caso di isolamento”, ha confermato alla Bbc l’azienda, che nel Regno Unito conta circa 100mila impiegati. In base alle norme attuali di Londra, il confinamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenti vax L'Asp di Cosenza avvia la sospensione dei dipendenti no vax Ma solo un esiguo numero di dipendenti no vax ha poi deciso di vaccinarsi. Da qui la stretta decisa dal direttore amministrativo, Francesco Marchitelli.

Ammalati 200 sanitari e 150 no vax sospesi: Ulss sotto pressione ...rientro da giorni di ferie Un numero monstre in continua crescita - erano 140 i camici contagiati solo a metà della scorsa settimana - che sommato ai circa 150 dipendenti Ulss sospesi perché no - vax ...

Citigroup, stretta contro i dipendenti no vax negli Usa: senza vaccino arriva il licenziamento Corriere della Sera Covid, l’Asp di Cosenza sospende i dipendenti no-vax COSENZA – L’Asp di Cosenza ha avviato la procedura di sospensione nei confronti di una ventina di dipendenti, tra sanitari ed amministrativi, che non risultano ancora vaccinati contro il Covid 19. Tra ...

L’Asp di Cosenza avvia la sospensione dei dipendenti no vax COSENZA/ L’Asp di Cosenza ha avviato la procedura di sospensione nei confronti di una ventina di dipendenti, tra sanitari ed amministrativi, che non risultano ancora vaccinati contro il Covid 19. Tra ...

