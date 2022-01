Covid oggi Israele | quasi 38mila contagi in un giorno

(Di martedì 11 gennaio 2022)registra un nuovo record dida coronavirus:38.000 casi accertati in 24 ore, mentre continua la corsa della variante Omicron. Secondo i dati del ministero della Salute, riporta Ynet, ieri sono state accertate 37.887 infezioni su 332.993 test effettuati e i casi attivi sono più di 185.750, con 700 pazienti ricoverati in ospedale, 247 dei quali con sintomi gravi. Lunedì erano 117. Da inizio mese, sottolinea Ynet, sono 190.147 i casi confermati tra gli israeliani, un dato che corrisponde al 2% della popolazione. Tra gli ultimi ad aver contratto il virus c’è anche il ministro degli Esteri, Yair Lapid. “Sì, sono risultato positivo al test per il coronavirus – ha twittato – Mi sento bene perché sono vaccinato. Vaccinatevi, indossate le mascherine, affronteremo tutto questo insieme”. Sul fronte della campagna ...

