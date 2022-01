Covid oggi Fvg, 4.187 contagi e 9 morti: bollettino 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 4.187 i contagi registrati oggi, 11 gennaio, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Nove i decessi. Su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,15%. Sono inoltre 25.739 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi (12,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 353. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella 50-59 anni (20,13%), seguita dalla 40-49 (19,08%), dalla 0-19 (16,15%), dalla 30-39 (14,00%) e dalla 20-29 (13,28%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: un uomo di 92 ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 4.187 iregistrati, 11, in Friuli Venezia Giulia, secondo ilcon i datidella Regione. Nove i decessi. Su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi, con una percentuale di positività del 10,15%. Sono inoltre 25.739 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi (12,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 353. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella 50-59 anni (20,13%), seguita dalla 40-49 (19,08%), dalla 0-19 (16,15%), dalla 30-39 (14,00%) e dalla 20-29 (13,28%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: un uomo di 92 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Frontex, nel 2021 aumentano dell'83 per cento gli arrivi dei migranti nel Mediterraneo centrale Lo afferma il report mensile di Frontex, l'agenzia Ue per le frontiere esterne, con cui oggi è ...del 57% rispetto al 2020 quando si poteva osservare un forte impatto delle restrizioni dovute al Covid. ...

Profeti cercasi per futuro umano ...oggi. Andiamo troppo veloce, le iterazioni sociali e scientifiche generano variabili incalcolabili ed il futuro non può più essere un remake meglio riuscito del passato. Non è solo il fattore covid ...

Coronavirus oggi. Fontana, Lombardia sicuramente verso arancione Il Sole 24 ORE Covid-19: nuova ordinanza per il ritiro dei rifiuti contaminati, basta il doppio sacchetto Con l’aumentare dei numeri dei contagiati di Covid-19 che sono passati da 1000 al giorno a inizio dicembre fino agli oltre 15 mila di questi giorni continua il lavoro della Regione Toscana per ...

Covid, Bianchi: il 99% dei docenti è vaccinato, il 3,6% positivo Lunedì, 10 gennaio 2022 Home > aiTv > Covid, Bianchi: il 99% dei docenti è vaccinato, il 3,6% positivo Roma, 10 gen. (askanews) - "Il numero dei docenti sospesi perché assenti a partire dal 15 dicembr ...

