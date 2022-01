Covid | Cina | lockdown ad Anyang dopo due casi Omicron

Advertising

MediasetTgcom24 : Cina, studenti a scuola con le tute anti-Covid #covid - drazelrapido : RT @michele_geraci: ??Oggi Diretta Video ore 18:00??Modello Italia vs Modello Asia nella lotta al Covid. Capiamo insieme perché i paesi dell'… - PaoloZoccoli : RT @michele_geraci: Ieri con @AntonelloAng abbiamo discusso della lotta al #Covid Mio messaggio chiave: mentre #Italia usa la strategia #S… - gatoenlacalle : Certo la cina ha ottenuto risultati migliori dei nostri nel contrasto al Covid, domandatevi come e perché. Meditate gente meditate! - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Casa Bianca: test #Covid gratis ordinabili online entro fine mese ???? #Cina, lockdown ad Anyang… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina

Cinque milioni e mezzo di residenti della città di Anyang, nella provincia di Henan, hanno avviato il confinamento domiciliare tra le misure anti-Covid decise dalle autorità locali dopo la conferma di ...Le altre notizie del giorno: il Giappone estende il divieto di ingresso ai non residenti, mentre la Thailandia apre le proprie spiagge ai turisti; la Cina appoggia l'azione russa in Kazakistan, in ...