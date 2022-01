Caro Djokovic | la tua battaglia doveva essere per i profughi nel Park Hotel

(Di martedì 11 gennaio 2022) Si è concluso il primo round della sfida tra Novake il governo australiano. Sarebbe meglio dire il primo set, visto che a vincerlo è stato il numero uno del tennis mondiale a cui è stata riconosciuta la validità dell’esenzione dal vaccino. Il governo australiano è convinto di voler far valere le proprie regole anche per il campione serbo e ha annunciato il prosieguo della disputa.ha lasciato il, il posto condiviso con tutti gli stranieri che non hanno il permesso di entrare legalmente nel Paese. Di questane avremmo fatto sinceramente a meno, sebbene l’entourage dila stia utilizzando come una grande trovata pubblicitaria e abbia eretto il proprio campione a paladino dei diritti degli oppressi di tutto il mondo, I paragoni con Gesù ...

Si aggiungono i timori concreti per ilcarburante e l'aumento della spesa familiare. Problemi ...e la protesta nei confronti del comportamento grave e da sanzionare del grande tennista...Un verdetto che potrebbe costareal nove volte campione degli Australian Open: non solo la ...potrebbe aver scoperto dunque poche ore dopo quell'evento la sua positività , non rivelata ...Caro Merlo, non solo Djokovic, anche Virginia Raggi è una No Vax. Grave il fatto che abbia ancora la scorta che l'accompagna in farmacia. Andrea Clavarino - Roma Adesso che non ...Ecco perché l'affaire Djokovic può danneggiare soprattutto le sue casse. I personaggi divisivi dello sport spesso sono stati abbandonati dai marchi che li avevano resi ancora più ricchi ...