Calciomercato Crotone: sorpasso alla Ternana per Cancellieri (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo un inizio deludente di Serie B il Crotone cerca rinforzi sul Calciomercato: si avvicina l'attaccante del Verona Cancellieri Il Calciomercato del Crotone pronto a decollare con l'arrivo di Matteo Cancellieri dall'Hellas Verona, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà. Il giovane attaccante gialloblù, fisso anche nella Nazionale Under 21, potrebbe arrivare in prestito secco per maturare la giusta esperienza in Serie B. I pitagorici avrebbero superato la concorrenza della Ternana che per prima aveva sondato l'azzurrino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Crotone Calciomercato Sassuolo LIVE: i neroverdi si avvicinano a Ceide ...tra i preferiti per non perdere neanche una notizia sulla finestra invernale 2022 del Calciomercato ... 6 GENNAIO 13.40 - Brian Oddei sarà richiamato dal prestito al Crotone , per lui è pronto un nuovo ...

Crotone: un ritorno in attacco? Commenta per primo Il Crotone vuole Camillo Ciano , 31enne attaccante del Frosinone, che ha già vestito la maglia rossoblu in passato.

Calciomercato, Crotone: per Cancelleri e Ceter i rossoblù potrebbero chiudere Blasting News Italia LIVE – Mercato Serie B, tutte le ufficialità: Da Cruz al Vicenza, Costa per il Parma Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie B prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale. 10 GENNAIO 20.00: La società ...

Calciomercato, il Crotone prova a inserirsi per Cancellieri I calabresi provano a insidiare la Ternana per il talentino gialloblù Aumenta la concorrenza per quanto riguarda Matteo Cancellieri, esterno gialloblù destinato durante questo inverno a cambiare aria ...

