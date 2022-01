Albano Carrisi, ecco chi sono i sei figli: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e Albano Jr (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutti quanti conosciamo Albano e le sue inconfondibili voce e carriera. Oltre all’aspetto artistico, però, Al Bano Carrisi è anche, e soprattutto, un papà affettuoso e affezionato ai suoi figli. I figli di Albano Carrisi e Romina Power Una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo è stata sicuramente quella formata da Romina Power e Albano Carrisi. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amore sono nati 4 figli, ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr . Ylenia, come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutti quanti conosciamoe le sue inconfondibili voce e carriera. Oltre all’aspetto artistico, però, Al Banoè anche, e soprattutto, un papà affettuoso e affezionato ai suoi. IdiPower Una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo è stata sicuramente quella formata daPower e. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d’amorenati 4, ovveroJr ., come è tristemente noto, è scomparsa all’età di 23 anni e da ...

Advertising

PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi dure le parole: “Questa storia mi ha…” - teresadallanto1 : RT @fuentevale73: @pierpaolopretel oggi proprio bravo: cantare davanti a mostri sacri come Albano Carrisi e Riccardo Fogli a domenica in, i… - fuentevale73 : @pierpaolopretel oggi proprio bravo: cantare davanti a mostri sacri come Albano Carrisi e Riccardo Fogli a domenica… - zazoomblog : Sanremo 2023 conduce Albano Carrisi? La proposta in diretta - #Sanremo #conduce #Albano #Carrisi? - _Ermetica_ : Da oggi 'Albano Carrisi' sarà il messaggio in codice per esprimere profondo disappunto verso una situazione. Dirò:'… -