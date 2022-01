Leggi su thesocialpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) Era malato dima nonostante ciò ha sempre taciuto sul suo statondo laquasi duedi, impossibilitata a curarsi in quanto ignara delle sue condizioni di salute. Così la corte d’Assise di Messina hal’uomo che già in passato aveva compiuto un’azione simile, a processo infatti si sono presentate altre donne, ex partner dell’uomo per testimoniare contro di lui. In un altro processo sono imputati tre medici, a loro volta accusati di aver contribuito alla morte della donna in quanto non si sarebbero mai accorti delle infezioni.l’uomo malato diche hato laLa Corte d’Assise di Messina ha ...