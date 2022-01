Zalone e Vasco a Sanremo sono una sfida ai cancellettisti e al Grande Indifferenziato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Viviamo nel. È la cosa più importante che abbiamo perso negli ultimi tempi, la differenza: più degli odori e del tatto e della sgradevolezza del contatto con gli altri. Non ho ancora visto il film tratto da “Illusioni perdute”, ma il regista è mio coetaneo, e mi chiedo che tipo di mio coetaneo sia: se di quelli che si ricordano ancora l’odore di povero che c’era in certi bassi, quello che Balzac era il più bravo a farti sentire, o di quelli per cui è normale rimorchiare su Tinder. La prima cosa che ha fatto ilè stata eliminare le classi sociali. Non eliminarle davvero – figuriamoci – ma eliminarne la percezione. Qualunque allusione al fatto che non siamo tutti uguali viene accolta da grida di «come osi»: se facciamo finta fortissimo che non esistano, allora le classi ...