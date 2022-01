Supercoppa Italiana 2021 | l’arbitro Doveri dirigerà Inter-Juventus

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Daniele, incontro valevole per la. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno i bianconeri di Massimiliano Allegri, con in palio il primo titolo della stagione attualmente in corso. Alcune assenze per la, priva degli squalificati Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt, così come dell’infortunato Federico Chiesa, mentre nerazzurri sostanzialmente al completo. Oltre, arbitro principale, scelti anche Bindoni/Imperiale come assistenti e Fabbri nel ruolo di quarto uomo. Per quanto concerne la sala Var, incaricati Mazzoleni e Ranghetti, responsabili di un ruolo delicato e potenzialmente fondamentale per i risvolti della partita. Il direttore di gara della sezione Roma 1 è ...

Dopo Pavel Nedved, anche Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid e non sarà in tribuna mercoledì al Meazza per assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la. Il presidente bianconero, che già ieri non era all'Olimpico per il match contro la Roma e che non ha avuto contatti con la squadra, è infatti in isolamento. Regolarmente vaccinato,...Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al covid e non sarà presente a San Siro per assistere alla finale ditra Inter e Juventus. Il presidente bianconero è vaccinato non ha avuto contatti con la squadra ed è asintomatico. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche il vicepresidente ...Mercoledì 12 gennaio, su Canale 5 alle ore 21.00, in esclusiva assoluta la Supercoppa Italiana “Inter-Juventus”. In diretta dallo stadio San Siro di Milano andrà in scena il super match che mette in ...Mercoledì 12 gennaio, su Canale 5 alle ore 21.00, in esclusiva assoluta la Supercoppa Italiana “Inter-Juventus”. In diretta dallo stadio San Siro di Milano andrà in scena il super match che mette in p ...