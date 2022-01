(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella conferenza stampa il Presidente Draghi ha difeso con puntiglio e con tutta la serenità compatibile con il momento delicato le scelte del suo governo nella lotta alla pandemia. Vi sono però due novità da registrare, che indicano con una certa forza qual è la vera cifra di questa comunicazione pubblica del premier. La prima è tutta contenuta nella frase finale da lui pronunciata, quando ha chiesto scusa per la sottovalutazione evidente con cui il governo e lui stesso hanno comunicato al Paese dopo l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Il punto non è soltanto nell’ammissione dell’errore, ma anche è anche nelle scuse “messe a verbale”, scelta assolutamente non ortodossa per l’uomo, per il banchiere centrale e per lo statistaDraghi. La seconda novità è nel tono generale delle risposte, totalmente privo di note sarcastiche. Tono assai ...

- HuffPostItalia : Super Mario accetta di diventare solo Mario

... Walter Ricciardi , nel sentire queste parole pronunciate daDraghi nella conferenza stampa ... 'Per me sarebbe stato meglio estendere ilGreen Pass a tutti i luoghi di lavoro: questo avrebbe ...ROBERTO MONALDOEPA epa09677498 Italian Prime Minister Mario Draghi, attends the press conference on the latest anti-Covid measures adopted by the Government, at the Chigi Palace i ...Vaccini, super green pass e scuole: le parole del premier Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta parlando in diretta in una conferenza ...