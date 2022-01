“Subito in confessionale”. GF Vip, la regia fuori di sé contro Lulù e Gianmaria. E lei beccata sul fatto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo episodio particolare al ‘GF Vip’, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini nella serata di lunedì 10 gennaio. I protagonisti della vicenda di cui vi stiamo per parlare sono stati Gianmaria Antinolfi e Lulù Selassié. Non si sono comportati proprio in maniera decorosa e allora gli autori del reality show sono stati costretti a rendersi artefici di un gesto diretto e duro. Anche perché, soprattutto la principessa etiope, si trovava in quel momento a fare una cosa che ha indispettito la regia. Prima di raccontarvi tutto su Gianmaria Antinolfi e Lulù, nelle ultime ore Miriana Trevisan ha detto che l’amica Manila si farebbe circondare delle persone sbagliate: “Sei andata con le persone che mi hanno veramente colpito personalmente di continuo”, e ancora: “Ti stai perdendo”, ha affermato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo episodio particolare al ‘GF Vip’, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini nella serata di lunedì 10 gennaio. I protagonisti della vicenda di cui vi stiamo per parlare sono statiAntinolfi eSelassié. Non si sono comportati proprio in maniera decorosa e allora gli autori del reality show sono stati costretti a rendersi artefici di un gesto diretto e duro. Anche perché, soprattutto la principessa etiope, si trovava in quel momento a fare una cosa che ha indispettito la. Prima di raccontarvi tutto suAntinolfi e, nelle ultime ore Miriana Trevisan ha detto che l’amica Manila si farebbe circondare delle persone sbagliate: “Sei andata con le persone che mi hanno veramente colpito personalmente di continuo”, e ancora: “Ti stai perdendo”, ha affermato ...

