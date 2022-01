Stefano De Martino rifiuta la carriera di attore: “Mi diverte di più fare altro” (Di lunedì 10 gennaio 2022) La carriera di Stefano De Martino continua a gonfie vele. Il conduttore napoletano, che è stato ospite nella prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te per una sorpresa a un suo fan, sembra infatti che presto debutterà anche sul grande schermo. L’ex ballerino di Amici è stato scelto per la nuova pellicola Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 10 gennaio 2022) LadiDecontinua a gonfie vele. Il conduttore napoletano, che è stato ospite nella prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te per una sorpresa a un suo fan, sembra infatti che presto debutterà anche sul grande schermo. L’ex ballerino di Amici è stato scelto per la nuova pellicola

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti domani a #CePostaPerTe Paolo Bonolis e Stefano De Martino - infoitcultura : Stefano De Martino, chi è la fidanzata attuale: rumor e indizi segreti - infoitcultura : Stefano De Martino, dopo Belen la storia con Gilda D'Ambrosio: 'Nel frullatore del gossip per colpa mia' - infoitcultura : C’è Posta Per Te, ospite Stefano De Martino: la sorpresa di mamma Enza per suo figlio Salvatore - infoitcultura : C’è Posta per Te, lacrime per Stefano De Martino: pubblico sconvolto -