Selvaggia Lucarelli | il compagno Lorenzo Biagiarelli scrive un post al veleno “E’ stato tutto molto ”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In genere quella deialè lei,ma in queste ore a far parlare di se sembra siaildella nota giornalista. Stiamo parlando di, il famoso chef che abbiamo visto in questi ultimi mesi come presenza fissa nel programma di Antonella Clerici, ovvero E’ sempre mezzogiorno. Ebbene, sembra proprio che in queste oreabbia pubblicato unal, prendendosela con un noto ristorante. Ma cosa ha scritto il noto chef?, ilo alcontro il noto ristoratore di Venezia Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che in ...