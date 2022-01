Scuola, Giannelli di Anp: “sarebbe stato preferibile rinviare di 2 o 3 settimane l’apertura” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scuola, Antonello Giannelli di Anp: “sarebbe stato preferibile rinviare di 2 o 3 settimane l’apertura”. Previste 200mila classi in Dad entro una settimana Il presidente di Anp, il sindacato dei Presidi, Antonello Giannelli, a Rainews ha commentato il caos derivato dalla riapertura della Scuola dopo le vacanze natalizie: “A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane l’apertura, ma allo specifico scopo di raggiungere alcuni obiettivi che in questo momento non sono raggiunti e questo avrebbe consentito di essere abbastanza sicuri di non chiudere più. Invece, in questo momento, abbiamo riaperto, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022), Antonellodi Anp: “di 2 o 3”. Previste 200mila classi in Dad entro una settimana Il presidente di Anp, il sindacato dei Presidi, Antonello, a Rainews ha commentato il caos derivato dalla riapertura delladopo le vacanze natalizie: “A mio avvisodi due o tre, ma allo specifico scopo di raggiungere alcuni obiettivi che in questo momento non sono raggiunti e questo avrebbe consentito di essere abbastanza sicuri di non chiudere più. Invece, in questo momento, abbiamo riaperto, ...

