Schettino sarà presto libero Detenuto modello | in carcere gioca con acqua e sale | gli manca il mare

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il comandantepotrebbe lasciare ila maggio di quest’anno, con l’ammissione a misure alternative alla detenzione. Lo scrive Il Messaggero.è stato condannato per omicidio colposo plurimo per la morte di 32 passeggeri nel naufragio della Costa Concordia. Dal 13 maggio 2017 è neldi Rebibbia. Il quotidiano racconta cheè diventato un. Insi è dedicato allo sport (tennis, ping pong, e calcio balilla), ha iniziato a scrivere per il giornale del penitenziario, ha letto libri in inglese, approfondito tematiche legate alla meditazione e al trascendentale. Studia Giurisprudenza e giornalismo. A Natale ha passato le vacanze in famiglia, con il permesso del giudice di sorveglianza. Nel ...